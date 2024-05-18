Жулики уже похитили у жителей города 536 млн рублей. Но омичи все равно продолжают верить мошенникам.

Жулики уже похитили у жителей города 536 млн рублей. Но омичи все равно продолжают верить мошенникам.

С начала этого года дистанционные мошенники похитили у омичей уже 536 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, жители региона продолжают верить жуликам и переводить свои деньги на «безопасные счета».

Так, 16 мая к полицейским обратилась 65-летняя омичка, которая отдала мошенникам 1,4 млн рублей. Ей поступило сообщение от незнакомца с установленной в профиле фотографией руководителя образовательного учреждения, где она работает гардеробщицей. Он попросил ее ответить на звонки сотрудников Центрального банка РФ и правоохранительных органов. После этого пенсионерке позвонил «представитель» банка, который убедил ее в том, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, для предотвращения негативных последствий нужно все деньги перевести на безопасные счета. Кроме того, женщина оформила несколько кредитов на сумму более 1 млн рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».