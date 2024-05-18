Женщина заметила пропажу телефона, когда села в маршрутку. Оказалось, что рядом с ней на остановке стоял незнакомец.

Женщина заметила пропажу телефона, когда села в маршрутку. Оказалось, что рядом с ней на остановке стоял незнакомец.

В отдел полиции № 1 обратилась одна из жительниц Омска, которая рассказала, что у нее из кармана пальто кто-то украл сотовый телефон стоимостью 25 тыс. рублей.

Выяснилось, что пропажу мобильного омичка заметила только в маршрутке, в которую села на остановке общественного транспорта «11-й микрорайон». Оказалось, что рядом с женщиной в момент посадки находился 37-летний мужчина. Однако в автобус он так и не вошел.

– Полицейские изучили пути отхода злоумышленника и установили, что похищенный телефон он сдал в ремонтную мастерскую на улице 70 лет Октября за 5 тыс. рублей. Гражданин оказался хорошо знаком оперативникам как ранее неоднократно судимый за аналогичные кражи. Он был задержан по месту жительства в микрорайоне Рябиновка, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Мужчина признался, что заметил в кармане чужого пальто телефон и сразу решил присвоить его себе.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Омичу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Воришку заключили под стражу.