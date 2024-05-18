Выплата будет единовременной. Постановление об этом уже подписано.

Выплата будет единовременной. Постановление об этом уже подписано.

В Омской области врачи-стажеры теперь при повторном трудоустройстве смогут претендовать на единовременную компенсационную выплату. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Виталий Хоценко. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Речь идет о выплате по программе «Земский доктор». Сейчас по закону на выплату могут претендовать врачи, которые устроились работать впервые и впоследствии непрерывно отработают в учреждении пять лет.

– При этом с 1 апреля у ординаторов второго года обучения появилась возможность трудоустраиваться на должности врачей-стажеров по тем специализациям, которые осваивают в ординатуре. Однако в этом случае медики утратили бы возможность претендовать на единовременную выплату. Ведь врачом-стажером они отработают год, до окончания ординатуры, а после устраиваться на работу будут повторно и уже не будут соответствовать критериям для назначения выплаты. Сегодняшнее постановление исключает это противоречие, – отметили в Минздраве.

Теперь те, кто трудоустроился врачами-стажерами после 1 апреля, а по окончании ординатуры расторг такой трудовой договор и устроился работать повторно, смогут претендовать на единовременную компенсационную выплату.

В настоящее время в регионе на должностях врачей-стажеров работает 61 человек, еще один ординатор в процессе трудоустройства.