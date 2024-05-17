Омск такого отношения не заслуживает. Мэр Сергей Шелест предупредил, что администрация продолжит рейды и будет штрафовать нарушителей.

Омск такого отношения не заслуживает. Мэр Сергей Шелест предупредил, что администрация продолжит рейды и будет штрафовать нарушителей.

Мэр Омска Сергей Шелест обратил внимание на проблему вывоза мусора. Очень часто нарушения происходят со стороны хозяйствующих субъектов. Как правило, у них нет договоров на вывоз отходов, а если есть, то указанные в них объемы нереальны. Транспортировкой занимаются нелегальные перевозчики.

– Потом мы с вами, уважаемые омичи, наблюдаем переполненные контейнерные площадки, мусорные очаги в лесополосах и на городских окраинах. Призываю предпринимательское сообщество пересмотреть свои взгляды на эту тему: наш город не заслуживает такого отношения. Мы со своей стороны продолжим рейдовые мероприятия по проблемным точкам. Все факты нарушений правил обращения с отходами передаются в министерство природных ресурсов и экологии Омской области, после чего возбуждаются административные дела, – предупредил градоначальник.

Размеры штрафов зависят от статуса нарушителя – гражданин, предприниматель, должностное либо юридическое лицо – и могут доходить до 400 тыс. рублей.

По данным регионального оператора «Магнит», до сих пор не заключили договоры на вывоз отходов около 30 % юридических лиц. Сумма штрафов, вынесенных с начала года, составила 3 млн 670 тыс. рублей.