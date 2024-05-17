Омск-Информ
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·Общество

Ее оборудуют новыми колонками и прожекторами, а рядом установят трибуны для зрителей.
Сцену в парке «Зеленый остров» реконструируют и откроют уже к 1 июня. К этому времени крышу сцены заменят, обновят покрытие, усилят несущие рамы, восстановят разрушенные стены, пандусы и подходы. У сцены также появятся дополнительные кулисы.
– На ней будут смонтированы современные световые и звуковые системы, что позволит проводить на обновленной площадке яркие и зрелищные мероприятия. Для удобства зрителей также установят новые трибуны, рассчитанные на большое количество посадочных мест, – сообщает пресс-служба парка развлечений «Вокруг света».
Отметим, что парк аттракционов «Вокруг света» на «Зеленом острове» сейчас также расширяют.
·Общество

Ее оборудуют новыми колонками и прожекторами, а рядом установят трибуны для зрителей.
Сцену в парке «Зеленый остров» реконструируют и откроют уже к 1 июня. К этому времени крышу сцены заменят, обновят покрытие, усилят несущие рамы, восстановят разрушенные стены, пандусы и подходы. У сцены также появятся дополнительные кулисы.
– На ней будут смонтированы современные световые и звуковые системы, что позволит проводить на обновленной площадке яркие и зрелищные мероприятия. Для удобства зрителей также установят новые трибуны, рассчитанные на большое количество посадочных мест, – сообщает пресс-служба парка развлечений «Вокруг света».
Отметим, что парк аттракционов «Вокруг света» на «Зеленом острове» сейчас также расширяют.