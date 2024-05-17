Все домашние питомцы путешествуют вместе со своими хозяевами. Но для этого нужны разрешающие документы.

Все домашние питомцы путешествуют вместе со своими хозяевами. Но для этого нужны разрешающие документы.

С начала этого года в Омске 52 кошки и собаки прошли ветеринарный контроль и получили международный сертификат для вывоза в зарубежные страны, сообщает региональный Россельхознадзор.

Так, домашние питомцы путешествуют вместе со своими хозяевами в Турцию, Германию, Сербию, Грузию, Италию, Польшу, Испанию и Болгарию.

Омичей предупредили, что перед планируемой поездкой необходимо посетить станцию по борьбе с болезнями животных вместе с паспортом и животным. Там ветеринар осмотрит питомца и сделает соответствующие отметки в документах.