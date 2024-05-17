Омск-Информ
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·Образование

Учения по действиям при террористической угрозе пройдут по всей стране в ближайший понедельник, 20 мая.

В ближайший понедельник, 20 мая, пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе. В них примут участие работники школ, колледжей и летних лагерей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

– К проведению всероссийского учения в 10 утра по местному времени 20 мая приступить, – цитирует ТАСС слова чиновника на совещании, посвященном старту учений.

Министр пояснил, что учения проводятся для закрепления умений и навыков по выполнению разработанных алгоритмов действия и поддержки психологической готовности к ним. Кроме того, в ходе учений будет проведена проверка системы оповещения об угрозе теракта, отработка информационного взаимодействия оперативными службами.

·Образование

Учения по действиям при террористической угрозе пройдут по всей стране в ближайший понедельник, 20 мая.

В ближайший понедельник, 20 мая, пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе. В них примут участие работники школ, колледжей и летних лагерей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

– К проведению всероссийского учения в 10 утра по местному времени 20 мая приступить, – цитирует ТАСС слова чиновника на совещании, посвященном старту учений.

Министр пояснил, что учения проводятся для закрепления умений и навыков по выполнению разработанных алгоритмов действия и поддержки психологической готовности к ним. Кроме того, в ходе учений будет проведена проверка системы оповещения об угрозе теракта, отработка информационного взаимодействия оперативными службами.