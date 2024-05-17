Омск-Информ
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·Общество

Дроны помогут мониторить пожарную обстановку в лесах и оценивать последствия возгораний.
Для лесхозов региона закупят 14 беспилотников. На это Омской области выделили 21 млн рублей. Финансирование стало возможным благодаря включению региона в федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
Дроны помогут мониторить пожарную обстановку в лесах, оценивать последствия возгораний, контролировать вырубку деревьев и соблюдение технологий при разработке лесосек.
·Общество

Дроны помогут мониторить пожарную обстановку в лесах и оценивать последствия возгораний.
Для лесхозов региона закупят 14 беспилотников. На это Омской области выделили 21 млн рублей. Финансирование стало возможным благодаря включению региона в федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
Дроны помогут мониторить пожарную обстановку в лесах, оценивать последствия возгораний, контролировать вырубку деревьев и соблюдение технологий при разработке лесосек.