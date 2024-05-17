У мужчины выпала трахеостома, и из-за этого он чуть не задохнулся в машине дочери. На помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции.

У мужчины выпала трахеостома, и из-за этого он чуть не задохнулся в машине дочери. На помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции.

Вчера, 16 мая, в вечернее время около 21:00 часов на автодороге Омск – Черлак в районе 78-го километра сотрудники региональной Госавтоинспекции спасли 64-летнего мужчину.

К экипажу ДПС обратилась девушка из проезжающего мимо автомобиля и попросила о помощи. В салоне машины находился ее отец, у которого выпала трахеостома. Мужчина задыхался, и ему срочно нужна была помощь медиков.

– Инспекторы ДПС Евгений Мажуги и Артем Шибанов пересадили мужчину в патрульный автомобиль и оперативно доставили до областной клинической больницы, где передали медикам, – рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Пенсионеру вовремя оказали помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.