В предстоящие дни в регионе ожидается непогода.

В предстоящие дни в регионе ожидается непогода.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. 18 мая в регионе ожидается ночью +4…+9 °, днем станет теплее до +19…+24°, местами до +14°. Также прогнозируются дожди и грозы.

19 мая днем прогнозируется +9…+14 °, ночью похолодает до +6…+11 °, местами до +1 °. Порывы ветра достигнут 14 м/с, с утра пойдут ливни, также прогнозируется гроза.

20 мая днем столбик термометра будет держаться на отметке +10…+15 °, ночью станет холоднее до +4…+9 °, местами до –2 °. На севере региона осадков не ожидается, на юге пройдут дожди и грозы.