Контролировать подготовку будут мэр, региональный министр энергетики и ЖКХ и главы муниципалитетов.

Контролировать подготовку будут мэр, региональный министр энергетики и ЖКХ и главы муниципалитетов.

На сегодняшнем заседании правительство Омской области выделило 4,5 млрд рублей на подготовку к новому отопительному сезону. Средства пойдут на подготовку 1193 теплоисточников, 2,3 тыс. км тепловых сетей и 10,6 тыс. км водопроводных сетей.

Под руководством губернатора Виталия Хоценко чиновники также обсудили итоги нынешнего сезона, который завершился в 27 муниципальных образованиях региона. Отключать тепло в других районах будут исходя из погодных условий.

– Прошедший отопительный сезон был сложный, и нужно сделать соответствующие выводы. Поручил предприятиям жилищно-коммунального хозяйства региона готовиться к предстоящей зиме уже сейчас, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в коммунальной инфраструктуре. Поставил задачу министру энергетики и ЖКХ Владимиру Шнипко, мэру Омска Сергею Шелесту и главам муниципалитетов лично контролировать процесс подготовки к новому отопительному сезону в постоянном режиме, – отметил Хоценко.

Отметим, что в прошлом году на подготовку к отопительному сезону власти региона потратили 6,2 млрд рублей.