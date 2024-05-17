Покрышки находились у шиномонтажной мастерской, которая принадлежала местному бизнесмену. Так как на месте никого не было, частный извозчик решил присвоить их себе.

Покрышки находились у шиномонтажной мастерской, которая принадлежала местному бизнесмену. Так как на месте никого не было, частный извозчик решил присвоить их себе.

В отдел полиции № 5 обратился 40-летний индивидуальный предприниматель из Омска. Он рассказал, что ночью возле его шиномонтажной мастерской на проспекте Сибирском пропали четыре автомобильные шины стоимостью 15 тыс. рублей.

Выяснилось, что техническая станция работает круглосуточно. Однако работников в момент преступления рядом не оказалось. Этим и воспользовался воришка. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, он подъехал на автомобиле «Лада-Ларгус» и за несколько минут погрузил покрышки в багажник.

– Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства в поселке Красноярка. 57-летний мужчина занимается частным извозом, – добавили в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.