Он бросил окурок в поле, отчего вспыхнула сухая трава, и огонь начал распространяться.

Он бросил окурок в поле, отчего вспыхнула сухая трава, и огонь начал распространяться.

В Называевском районе загорелось поле, примыкающее к лесу. Термическую точку зафиксировала система «ИСДМ-Рослесхоз», и пожар удалось потушить.

Сотрудники полиции и МЧС выяснили, что возгорание произошло не само собой. Виновника на месте не оказалось, но вскоре вычислили. Нарушителем оказалася житель билижайшей деревни Черняевки.

Мужчина отрицал, что специально поджег сухую траву на этом участке. По его словам, он просто курил и не затушил сигарету. Однако это тоже является нарушением. Его оштрафовали на 40 тыс. рублей и заставили принимать участие в тушении пожара.

– К счастью, огонь не успел зайти в лес, лесного пожара не произошло, иначе и последствия были бы другие, в том числе и для нарушителя, – сообщили в облправительстве.

В этом году леса в Омской области горели уже 24 раза. При этом в 18 случаях пожар начинался на землях других категорий. Отметим, что в регионе сейчас действует особый противопожарный режим, жителям запрещено гулять по лесам и разводить костры.