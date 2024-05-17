Судебные приставы помогли ребенку вернуться к матери от судимого агрессивного отца.

Судебные приставы помогли ребенку вернуться к матери от судимого агрессивного отца.

Несколько лет назад омичка жила с 38-летним мужчиной, который бил ее и в конце концов попал за причинение тяжкого вреда здоровью женщины в колонию. Пока он отбывал наказание, омичка родила сына.

После освобождения отец по договоренности с матерью периодически брал ребенка к себе погостить, а однажды увез 9-летнего мальчика и не вернул. Женщина пыталась договориться с бывшим сожителем, но в итоге ей пришлось обратиться в суд, который решил, что ребенок должен жить с ней.

После того как исполнительный лист поступил судебным приставам, они приехали к мужчине домой в «Амур». Омич встретил приставов агрессивно, надел бойцовские перчатки и кричал: «Заходите, у кого здоровья хватит!» Тогда приставы отвлекли отца, а старший брат пробрался через окно в квартиру на первом этаже и помог младшему спуститься к матери.