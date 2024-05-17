Там также сделали защитные ограждения и расчистили проходы к рабочим местам.
В ФКУ «Исправительная колония № 3 УФСИН по Омской области» устранили нарушения и обеспечили безопасность работников при переработке пластиковых бутылок. Как сообщает Государственная инспекция труда, проходы к рабочим местам были загромождены сырьем, а на полу имелись ямы и выбоины от 5 до 7 см.
– Работодатель предписание исполнил в полном объеме: произвел монтаж необходимых защитных ограждений, расчистку проходов к рабочим местам, бетонирование и выравнивание полов в цехах по переработке ПЭТ-бутылок, виновные должностные лица за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности, – сообщили в Госинспекции.
Ранее из-за этого в колонии произошел несчастный случай. Один из заключенных, который работал в цехе, получил тяжелые травмы. Подробности неизвестны, но о проверке и выявленных в колонии нарушениях сообщалось еще в середине марта.