Все случаи зарегистрированы за последние две недели. Однако люди пока не заболели.

Все случаи зарегистрированы за последние две недели. Однако люди пока не заболели.

По данным Роспотребнадзора на 15 мая, уже 1190 жителей Омской области обратились в больницы с укусом клеща. Пострадали в том числе 426 детей.

В лабораториях исследовали 91,9 % клещей, снятых с людей. Заражены боррелиями оказались 5,9 % (+ 3,3 % за две недели), вирусом клещевого энцефалита – 0,3 % (+ 0,3 за две недели), моноцитарного эрлихиоза человека – 1,1 % (+ 0,1 %) и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,9 % (+ 0,4 %). Однако случаев заболевания людей по-прежнему не зарегистрировано.

Для профилактики инфекций в регионе обработали уже 755,4 га кладбищ, парков и детских учреждений. Планируется более 3 тыс. га. Прививки против клещевого энцефалита поставили более 49 тыс. омичей.