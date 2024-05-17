Все случаи зарегистрированы за последние две недели. Однако люди пока не заболели.
По данным Роспотребнадзора на 15 мая, уже 1190 жителей Омской области обратились в больницы с укусом клеща. Пострадали в том числе 426 детей.
В лабораториях исследовали 91,9 % клещей, снятых с людей. Заражены боррелиями оказались 5,9 % (+ 3,3 % за две недели), вирусом клещевого энцефалита – 0,3 % (+ 0,3 за две недели), моноцитарного эрлихиоза человека – 1,1 % (+ 0,1 %) и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,9 % (+ 0,4 %). Однако случаев заболевания людей по-прежнему не зарегистрировано.
Для профилактики инфекций в регионе обработали уже 755,4 га кладбищ, парков и детских учреждений. Планируется более 3 тыс. га. Прививки против клещевого энцефалита поставили более 49 тыс. омичей.