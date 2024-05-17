В районе Усть-Ишима он вырос на 1 см, в районе Тевриза и Тары – на 6 см.

В районе Усть-Ишима он вырос на 1 см, в районе Тевриза и Тары – на 6 см.

Уровень воды в реке Иртыш около Усть-Ишима за ночь поднялся еще на 1 см. Как сообщает губернатор Виталий Хоценко, сейчас он составляет 944 см.

В Тевризе и Таре уровень Иртыша поднялся за сутки на 6 см. Отметим, что вчера, по данным Обь-Иртышского УГМС, около Тевриза уровень Иртыша достигал 1097 см, то есть сегодня он составляет 1103 см.

Уровень Ишима в районе села Орехово упал на 13 см. Теперь он составляет 1576 см.

– Ситуация с паводком на севере области остается сложной, но контролируемой. В наших северных районах продолжают работать мои заместители, руководители областных Минздрава, Минсельхоза, Минтранса, МинЖКХ. На местах также находятся спасатели, МЧС и полиция. Жителям оказывается всемерная помощь и поддержка, – сообщил Хоценко.

Ранее синоптики рассказали, что уровень воды в Иртыше в ближайшие дни продолжит повышаться.