Уровень воды в реках Ишим и Иртыш начал постепенно снижаться. Губернатор поручил ведомствам начать подсчет ущерба.

Уровень воды в реках Ишим и Иртыш начал постепенно снижаться. Губернатор поручил ведомствам начать подсчет ущерба.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко назвал предварительный ущерб от паводка в Усть-Ишимском районе. Пока речь идет об объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

– По предварительной оценке, повреждены 323 опоры ЛЭП, 18 трансформаторных подстанций, 3 котельные и 17 водозаборных башен со скважинами. В обязательном порядке весь блок жизнеобеспечения ЖКХ будем восстанавливать, – подчеркнул министр.

Побывавший сегодня в Усть-Ишимском районе министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что федеральный центр окажет Омской области всю необходимую поддержку.

– Причина приезда – оказать поддержку в условиях чрезвычайной ситуации. Рассматривали вчера вопрос по Омской области на заседании правительства РФ. Задача – не оставить людей без поддержки, оказать методическую, финансовую помощь. Даже старожилы не помнят такой большой воды, которая пришла сегодня на территорию Омской области, – отметил Файзуллин.

Большая вода затопила сотни домов в Усть-Ишиме и населенных пунктах района. Из зоны паводка вывезли несколько тысяч местных жителей. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения.