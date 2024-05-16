Следуя в Омск из Усть-Ишима на вертолете, глава Минстроя РФ с воздуха осмотрел самые крупные строительные площадки в городе.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко назвал «грандиозными» планы по строительству жилья в Омске.
Федеральный чиновник прибыл на вертолете из Усть-Ишима, где занимался вопросами ликвидации последствий паводка. Пролетая над городом, Файзуллин осмотрел с воздуха крупнейшие строительные площадки.
– Надо отметить серьезные результаты работы губернаторской команды за последний год. Это и ввод жилья в соответствии с плановыми показателями, и заделы на будущее, которые сформированы, сегодня с воздуха видели территории застройки. Планы, конечно, грандиозные, растет градостроительный потенциал, все задачи выполняются, – сказал Ирек Файзуллин.
По данным Росстата, за апрель в Омской области было введено 324,1 тыс. м² жилья. Региональные власти намерены сдавать ежегодно не менее одного миллиона «квадратов».