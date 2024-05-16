В этом виноваты как сами пешеходы, так и водители.

В этом виноваты как сами пешеходы, так и водители.

В полиции сообщили об увеличении в Омске числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В этом году в городе зарегистрировано 160 таких аварий. При этом 8 человек погибли, 158 – получили травмы.

В основном такие ДТП случаются, когда омичи переходят дорогу в неположенном месте. Часто причиной также является нарушение водителем правил проезда пешеходного перехода.

Из-за этой печальной статистики сегодня полицейские проводили в Ленинском округе оперативно-профилактическое мероприятие. Пешеходам-нарушителям рассказывали о правилах дорожного движения.