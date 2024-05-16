Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Вместе с логистическим центром компания собирается построить еще и котельную.
«Вайлдберриз» построит под Омском котельную для своего распределительного центра. Организация получила положительное заключение негосударственной экспертизы от московского ООО «Промэкспертиза», сообщает «Город55».
Отмечается, что котельная предназначена для нужд склада. Застройщиком объекта выступает сам «Вайлдберриз».
Напомним, что о строительстве логистического центра в Троицком сама компания «Вайлдберриз» заявила в конце 2022 года. Стоимость строительства была оценена в 8 млрд рублей.
·Экономика/Бизнес

Вместе с логистическим центром компания собирается построить еще и котельную.
«Вайлдберриз» построит под Омском котельную для своего распределительного центра. Организация получила положительное заключение негосударственной экспертизы от московского ООО «Промэкспертиза», сообщает «Город55».
Отмечается, что котельная предназначена для нужд склада. Застройщиком объекта выступает сам «Вайлдберриз».
Напомним, что о строительстве логистического центра в Троицком сама компания «Вайлдберриз» заявила в конце 2022 года. Стоимость строительства была оценена в 8 млрд рублей.