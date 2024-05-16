Омичи смогут посещать городские пляжи уже с 1 июня. До этого пять территорий приведут в порядок.

Омичи смогут посещать городские пляжи уже с 1 июня. До этого пять территорий приведут в порядок.

С 1 июня в Омске открывается пляжный сезон. Омичи смогут посещать пять городских пляжей – Кировский, Советский, Центральный-1, Центральный-2 и Первомайский.

Как рассказал мэр города Сергей Шелест, после того, как уровень воды пойдет на спад, на пляжах проведут обследование и очистят дно акватория. Контракт на работы заключили с центром гигиены и эпидемиологии Омской области.

До начала лета все территории оборудуют информационными стендами, урнами, кабинками для переодевания, биотуалетами, питьевыми фонтанчиками, душевыми и вышками спасателей. Штат спасателей в количестве 24 человек уже укомплектовали. Перед стартом сезона они пройдут специальное обучение.