Омск-Информ
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·Общество

Животное повредило бока и нос. Волонтеры спасли косулю, а недавно ее выпустили на свободу.
В ноябре омские волонтеры спасли косулю, которая застряла в заборе. Животное пыталось выбраться и повредило нос и бока. Раненную косулю доставили в приют «Омские хвостики», где ей провели операцию и в дальнейшем начали реабилитировать. Животному дали кличку Авентия.
- Многие переживают и спрашивают, как дела у красавицы?! Рассказываем! Авентия прекрасно себя чувствует, а самое главное, что она теперь свободна и в безопасности, - рассказали в приюте.
Животное выпустили на свободу и теперь оно находится в среде естественного обитания.
·Общество

Животное повредило бока и нос. Волонтеры спасли косулю, а недавно ее выпустили на свободу.
В ноябре омские волонтеры спасли косулю, которая застряла в заборе. Животное пыталось выбраться и повредило нос и бока. Раненную косулю доставили в приют «Омские хвостики», где ей провели операцию и в дальнейшем начали реабилитировать. Животному дали кличку Авентия.
- Многие переживают и спрашивают, как дела у красавицы?! Рассказываем! Авентия прекрасно себя чувствует, а самое главное, что она теперь свободна и в безопасности, - рассказали в приюте.
Животное выпустили на свободу и теперь оно находится в среде естественного обитания.