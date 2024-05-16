По мнению знаменитого спортсмена, мужчина должен быть старше избранницы как минимум на 5 лет.

По мнению знаменитого спортсмена, мужчина должен быть старше избранницы как минимум на 5 лет.

Знаменитый боец смешанного стиля из Омска Александр Шлеменко дал интервью медиа «Трамплин», в котором подробно изложил свои взгляды на семью и воспитание детей. Спортсмен, в частности, рассказал, как правильно выбрать спутницу жизни.

– У нас на первом курсе была биомеханика, и преподаватель сказал: «Ваши жены только сейчас пошли в школу». Я тогда сильно удивился и не понял этого. Сейчас понимаю. Между мужчиной и женщиной разница в возрасте должна быть минимум пять лет, мужчина должен быть старше, – заявил Шлеменко. – Постепенно, с возрастом, мужчина вроде бы остается молодым, а женщина его догоняет и может даже обогнать. По моей практике (я слежу за этим), если женщина старше, то часто происходят недопонимания, разногласия. Она хочет жить так, как ее мужчина еще не может позволить. И все разваливается.

Причиной большого количества разводов в стране Александр Шлеменко считает недостаточное внимание родителей к своим детям. Они не объясняют, как нужно выбирать спутника жизни, не участвуют в этом процессе, дети с ними не советуются. В итоге дети совершают неправильный выбор.

Александр и его супруга Алена практически все время проводят со своими 5 детьми, уделяя им максимум внимания. Глава семьи отвечает за правильное воспитание троих сыновей, жена – за воспитание дочерей.