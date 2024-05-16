Федеральные министры поблагодарили тех, кто борется с паводком. А сейчас нужно правильно оценить ущерб.

Федеральные министры поблагодарили тех, кто борется с паводком. А сейчас нужно правильно оценить ущерб.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также глава МЧС России Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провели в Усть-Ишиме заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения. Они обсудили текущую обстановку и меры, предпринимаемые для оказания помощи жителям пострадавших от паводка населенных пунктов.

После заседания омский губернатор рассказал, какие вопросы обсуждались на оперштабе.

– Сейчас самое главное – максимально помочь людям: контролировать ситуацию с экзаменами в школах, обеспечением медикаментами, питьевой водой, продовольствием и предметами первой необходимости. Александр Вячеславович поблагодарил все службы и волонтеров, которые работают с первого дня в зоне затопления, за слаженные действия, ответственный и самоотверженный подход. Ирек Энварович также выразил благодарность всем, кто помогает жителям, и подчеркнул, что сейчас самое важное – оперативно и качественно организовать работу по оценке последствий. Это позволит принять необходимые решения по организации работы и оказанию помощи пострадавшим гражданам, – сообщил Виталий Хоценко.

Напомним, что Александр Куренков и Ирек Файзуллин сегодня утром прилетели в Усть-Ишимский район, чтобы оценить ситуацию с паводком.