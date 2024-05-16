Омск-Информ
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·Общество

Синоптики опубликовали прогноз погоды в регионе на ближайшие три дня.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу в Омской области будет +17...+22 градуса. Осадков не ожидается. Порывы ветра не будут превышать 13 м/с.
В субботу в регионе ожидается +18...+23 градуса, местами +12...+17. Синоптики обещают кратковременный дождь и ветер порывами 8–13 м/с.
В воскресенье похолодает до +9...+14 градусов. В южных районах области ожидаются сильные дожди, местами – грозы. Скорость ветра может достигать 15–20 м/с.
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·Общество

Синоптики опубликовали прогноз погоды в регионе на ближайшие три дня.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу в Омской области будет +17...+22 градуса. Осадков не ожидается. Порывы ветра не будут превышать 13 м/с.
В субботу в регионе ожидается +18...+23 градуса, местами +12...+17. Синоптики обещают кратковременный дождь и ветер порывами 8–13 м/с.
В воскресенье похолодает до +9...+14 градусов. В южных районах области ожидаются сильные дожди, местами – грозы. Скорость ветра может достигать 15–20 м/с.
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