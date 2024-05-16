Мужчина посещал духовные семинары и познакомился там с женщиной, которая начала внушать омичу, что он «избранный». Ему нужно было избавиться от всего нажитого состояния.

Мужчина посещал духовные семинары и познакомился там с женщиной, которая начала внушать омичу, что он «избранный». Ему нужно было избавиться от всего нажитого состояния.

Первомайский районный суд вынес приговор двум омичам, которые признаны виновными по двум статьям – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство» и «Мошенничество».

Изначально в полицию обратилась 49-летняя омичка, которая была директором крупной сети магазинов по продаже мобильных телефонов. Женщина вернулась из рубежа и узнала, что вся ее недвижимость, автомобиль, а также уставной капитал предприятия были проданы. Оказалось, что в этом замешан ее 56-летний сожитель, которого при встрече бизнесвумен не узнала. Он стал вести себя неадекватно, имел неопрятный внешний вид и постоянно избегал с ней общения.

Выяснилось, что почти два года мужчина посещал семинары в школе духовного развития под названием «Ваше будущее». Однако возлюбленной он говорил, что ходит на бухгалтерские курсы. Там мужчина познакомился с одной из посетительниц семинаров. Узнав, что у омича есть доверенность на все имущество сожительницы, женщина и ее знакомый начали внушать мужчине, что он «избранный» и от всех материальных благ ему нужно избавиться.

– В результате непрерывного психического воздействия потерпевший, не осознавая происходящего, переоформил на третьих лиц всю недвижимость, принадлежащую жене и ему лично (5 нежилых помещений, гараж и коттедж), автомобиль и 100 % доли в уставном капитале фирмы. В дальнейшем осужденные завладели и личными вещами супругов (одеждой и обувью, ювелирными изделиями, компьютерной и бытовой техникой), – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Таким образом, с 2015 по 2017 год жулики причинили паре материальный ущерб на сумму более 62 млн рублей. Кроме того, согласно судебно-медицинской экспертизе, мужчина получил психическое расстройство.

Суд назначил аферистам наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Женщину отправят в колонию общего режима, а мужчину – строго. Также им придется возвестить материальный вред – 20 млн рублей и моральный – 500 тыс. рублей. До исполнения судебного решения наложен арест на имущество мошенников общей стоимостью более 9,5 млн рублей.