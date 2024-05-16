Мужчина с трудом ориентировался в пространстве, но хотел улететь в столицу. Командир воздушного судна не разделял его позицию.

Мужчина с трудом ориентировался в пространстве, но хотел улететь в столицу. Командир воздушного судна не разделял его позицию.

45-летний омич очень хотел улететь в Москву, но перед полетом, видимо, перенервничал и принял изрядную долю алкоголя.

Пассажир уже прошел предполетный контроль и садился в самолет. Но он еле передвигался и с трудом ориентировался в пространстве.

– В целях обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал пассажиру в перелете, – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте УМВД России по СФО.

Пассажира высадили, доставили в пункт полиции и установили у него состояние алкогольного опьянения средней степени. Но омич не понимал, почему самолет улетел без него.

– Я даже не хулиганил, – искренне говорил мужчина, который так и не попал в Москву.

На омича составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.