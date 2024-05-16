Олег Приемышев погиб еще месяц назад, но его тело только сейчас доставили на малую родину.

Олег Приемышев погиб еще месяц назад, но его тело только сейчас доставили на малую родину.

В зоне СВО погиб житель Знаменского района Олег Приемышев. Об этом сообщил глава района Сергей Максимов.

Олег Приемышев несколько месяцев не дожил до своего 45-летия. Н погиб на территории Донецкой Народной республики еще 15 апреля, но тело бойца доставили на малую родину значительно позже.

Прощание с погибшим бойцом состоится сегодня, 16 мая у Мемориала - памятника войнам, землякам, погибшим в 1941-1945 г.г. (по адресу: с. Знаменское, ул. Ленина, 12). Начало митинга в 12.30.