Власти намерены поднять ставки по ипотеке для семей с двумя детьми с 6 до 12 % годовых. Рождаемость семейная ипотека не стимулирует.

Власти намерены поднять ставки по ипотеке для семей с двумя детьми с 6 до 12 % годовых. Рождаемость семейная ипотека не стимулирует.

С 1 июля ставка по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми может вырасти с 6 до 12 % годовых, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. Нынешнюю ставку оставят лишь для семей, где есть дети младше 6 лет.

– Семейная ипотека под 6 % будет продлена для семей, где есть дети младше шести лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, – цитирует чиновника агентство «Интерфакс». – Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются. Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки до 12 %.

Чебесков отметил, что власти не рассматривают семейную ипотеку как демографическую меру.

– Мы все признаем, что это не демографическая мера, это мера поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли, – сказал замминистра финансов. – Поэтому предлагаем повышение ставки, потому что это не совсем уже демография, а больше такая антикризисная инициатива: когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять.

Действие программы семейной ипотеки в нынешнем виде истекает 1 июля 2024 года. В апреле президент Владимир Путин поручил продлить ее до 2030 года. Судя по заявлениям Минфина, произойдет разделение: для семей с детьми до 6 лет – ставка не более 6 % годовых, для семей с детьми старше 6 лет – ставка 12 %.