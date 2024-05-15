В прошлом году специалисты департамента контроля мэрии выявили более 15 тысяч нарушителей правил парковки.

В прошлом году специалисты департамента контроля мэрии выявили более 15 тысяч нарушителей правил парковки.

Парковка на газонах обходится омским водителям в круглую сумму. Как сообщили в городском департаменте контроля, в прошлом году специалисты ведомства выявили более 15 тыс. нарушителей, общая сумма штрафов составила 30 млн рублей.

Рейды по выявлению нарушителей правил парковки проводятся с использованием комплексов автоматической фото- и видеофиксации «ПаркНет-М». Они позволяют накладывать штраф без составления протокола. Для граждан он составляет от 2 до 4 тыс. рублей, а при повторном нарушении – 4–5 тысяч.

Помимо газонов, парковаться нельзя на детских и спортивных площадках.