Образовательное учреждение будет располагаться в микрорайоне Кварталы Драверта, возведением которого занимается уральский девелопер «Брусника».

Образовательное учреждение будет располагаться в микрорайоне Кварталы Драверта, возведением которого занимается уральский девелопер «Брусника».

В ближайшее время уральская компания «Брусника», строящая на Левобережье Омска микрорайон Кварталы Драверта, намерена передать городским властям проект общеобразовательной школы на 1550 мест. Сейчас он проходит госэкспертизу, девелопер рассчитает получить положительное заключение в июне.

Здание школы будет переменной этажности, в 4–5 этажей, и расположится на берегу речки Замарайки, сообщил технический директор «Брусники» Евгений Головкин. Под образовательное учреждение выделен участок площадью 2,6 гектара. По расчетам девелопера, школа обойдется в 3 млрд рублей.

– Мы понимаем, что подобная школа будет стоить порядка 3 млрд рублей. Для застройщика это колоссальный объем денег, – цитирует топ-менеджера портал «Город55». – Наложить на эти 3 млрд рублей сегодняшние кредитные ставки – это будет тяжело для нас. Поэтому мы вместе с кредитными компаниями ищем инструменты, чтобы найти финансирование с вероятностью возврата какого-то объема от города или области. Но решения итогового нет. Пока задача качественно запроектировать.

Также «Брусника» должна передать городским властям проекты четырех детских садов и поликлиники на 300 посещений в сутки. Один садик девелопер построит самостоятельно.