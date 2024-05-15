Благотворительная акция прошла в четырех социальных учреждениях.

Благотворительная акция прошла в четырех социальных учреждениях.

В рамках волонтерского движения «Объединяйтесь добром» в четырех социальных учреждениях Омска прошли благотворительные стрижки. Проект «Парикмахеры добра» направлен на улучшение внешнего вида и поднятие духа у людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Бесплатные стрижки и прически получили пожилые люди, бездомные, близкие участников специальной военной операции, а также подопечные детских учреждений для сирот. Соорганизатором проекта в Омске стал региональный координатор Евгений Ганенко. Он отметил, что всегда готов участвовать в благотворительных инициативах и помогать людям.

– Для меня это большая радость – потратить часть своего времени и души на благотворительность. Поэтому я начал помогать организовывать волонтерское движение «Парикмахеры добра» в Омске. Считаю, что всегда нужно творить хорошие дела для людей, – рассказал Евгений Ганенко.

В акции приняли участие пять профессиональных стилистов-парикмахеров. Они создали праздничную атмосферу и постарались подарить участникам положительные эмоции. Благотворительные стрижки проходили в комплексных центрах «Любава», «Родник», «Вдохновение» и Нежинском геронтологическом центре. Участники акции остались довольны своим новым обликом. Для некоторых из них эта акция стала особенно важной. Например, мама бойца СВО Людмила Алексеевна с помощью проекта смогла сделать красивую прическу к свадьбе своего сына.

А 82-летняя Надежда Васильевна рассказала свою историю:

– В последний раз я была в парикмахерской в 1961 году, и мне очень не понравилась короткая стрижка. Помню, я долго плакала, даже дала себе зарок, что больше не буду ходить в парикмахерскую. Сегодня, нарушив клятву, я поняла, что мастер создала мне прекрасную прическу. А вместе с ней – хорошее настроение. По-моему, зеркало меня не обманывает – я стала немного моложе.

Благотворительные стрижки не только преобразили внешность участников, но и подарили им приятные впечатления и чувство заботы. Проект «Парикмахеры добра» стал замечательной инициативой, которая позволила людям в трудной жизненной ситуации почувствовать доброту и поддержку. Акция еще раз доказала, что даже небольшая помощь может изменить жизнь и принести радость.