Омск-Информ
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·Происшествия

Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Вчера на Петровском озере в Тарском районе обнаружили тело 54-летнего жителя Тары. Следственный комитет проводит проверку.
По предварительным данным, мужчина проверял сети, запутался в них и утонул. Неподалеку от тела рыбака также нашли его резиновую лодку.
Все обстоятельства несчастного случая установят во время проверки.
·Происшествия

Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Вчера на Петровском озере в Тарском районе обнаружили тело 54-летнего жителя Тары. Следственный комитет проводит проверку.
По предварительным данным, мужчина проверял сети, запутался в них и утонул. Неподалеку от тела рыбака также нашли его резиновую лодку.
Все обстоятельства несчастного случая установят во время проверки.