Омск-Информ
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·Политика

Им стал полковник полиции Вадим Болотов. Ранее он исполнял обязанности начальника регионального управления.

Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Омской области нового главу ведомства. Им стал полковник полиции Вадим Болотов. Он был назначен указом президента Владимира Путина.

– Указом президента Российской Федерации начальником УМВД России по Омской области назначен полковник полиции Вадим Болотов, – рассказали в пресс-службе МВД России.

С марта Болотов занимал должность врио начальника УМВД России по Омской области. До этого он работал заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай.

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·Политика

Им стал полковник полиции Вадим Болотов. Ранее он исполнял обязанности начальника регионального управления.

Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Омской области нового главу ведомства. Им стал полковник полиции Вадим Болотов. Он был назначен указом президента Владимира Путина.

– Указом президента Российской Федерации начальником УМВД России по Омской области назначен полковник полиции Вадим Болотов, – рассказали в пресс-службе МВД России.

С марта Болотов занимал должность врио начальника УМВД России по Омской области. До этого он работал заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай.

1011