К пожарам приводят неисправная техника или непотушенные окурки.

К пожарам приводят неисправная техника или непотушенные окурки.

Этой весной в Омской области произошло уже 23 лесных пожара. По прежнему в основном их причиной становится переход огня с других территорий из-за беспечности людей.

Первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Евгений Старокожев напомнил, что в регионе действует особый противопожарный режим. Омичам запретили посещать леса, потому что неисправная техника или непотушенные окурки каждый год провоцируют пожары.

– Эти меры принимаются каждый год, чтобы обеспечить пожарную безопасность в лесах, – рассказалСтарокожев. – На людей, которые просто гуляют в лесу, мы не будем составлять протокол, штрафовать, в этом случае проведем беседу о соблюдении правил пожарной безопасности, предупредим о действии особого противопожарного режима, призовем быть предельно осторожными, не разводить костры, не зажигать спички.

Нарушителям этих правил грозят штрафы: для граждан 40–50 тыс. рублей; для должностных лиц – 60–90 тыс. рублей; для юридических лиц – от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.