Омск-Информ
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·Общество

Также в районе подтопленными остаются 795 приусадебных участков. 
В региональном МЧС рассказали о ситуации с паводком в Усть-Ишимском районе. На сегодняшний день там подтоплено 512 домов и 795 приусадебных участков. Из района эвакуировали уже 1862 человека, из которых 207 человек находятся в пунктах временного размещения, остальные предпочли остаться у родственников или знакомых.
– Спасатели МЧС России осуществляют эвакуацию домашних животных и крупнорогатого скота. Производят подвоз кормов. При помощи беспилотных авиационных систем организован мониторинг складывающейся обстановки, – рассказали в ведомстве.
На сегодняшнее утро вода в Ишиме держалась на уровне 1603 см, на Иртыше – 935 см.
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·Общество

Также в районе подтопленными остаются 795 приусадебных участков. 
В региональном МЧС рассказали о ситуации с паводком в Усть-Ишимском районе. На сегодняшний день там подтоплено 512 домов и 795 приусадебных участков. Из района эвакуировали уже 1862 человека, из которых 207 человек находятся в пунктах временного размещения, остальные предпочли остаться у родственников или знакомых.
– Спасатели МЧС России осуществляют эвакуацию домашних животных и крупнорогатого скота. Производят подвоз кормов. При помощи беспилотных авиационных систем организован мониторинг складывающейся обстановки, – рассказали в ведомстве.
На сегодняшнее утро вода в Ишиме держалась на уровне 1603 см, на Иртыше – 935 см.
1302