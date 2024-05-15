Руководитель областного Минобра рассказал об организации учебного процесса для школьников Усть-Ишимского района.

Руководитель областного Минобра рассказал об организации учебного процесса для школьников Усть-Ишимского района.

Глава регионального Минобра Иван Кротт рассказал об организации учебного процесса для школьников Усть-Ишимского района. Так, для учеников 1–8 и 10 классов учебный год уже завершился. Непройденные материалы они будут изучать в начале следующего года.

– Пункт проведения экзаменов в Усть-Ишимском районе для выпускников 11-х классов закрыт. Сдавать ЕГЭ ребята будут за пределами района. Пункт проведения экзаменов для выпускников 9-х классов пока не закрываем, будем контролировать ситуацию. Первый экзамен у местных девятиклассников 27 мая, если к этому времени ситуация в районе улучшится, то экзамены ребята будут сдавать здесь, если нет, перенаправим школьников в другие районы или дадим возможность сдать экзамен в сентябре, – отметил министр.

Выпускникам района, которые сейчас находятся в Омске, необходимо обратиться в региональный информационно-аналитический центр. Там они получат информацию о проведении экзаменов в городе. Также выпускники могут обратиться в любую городскую или районную школу для дальнейшего прохождения подготовки к экзаменам. Для этого родители должны написать соответствующее заявление.