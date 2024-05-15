В эту пятницу в парке начинается экскурсионный сезон. Время работы будет разное. Стоимость билеты составит 150 рублей.

В эту пятницу в парке начинается экскурсионный сезон. Время работы будет разное. Стоимость билеты составит 150 рублей.

Уже в эту пятницу, 17 мая, в омском дендросаду имени Г. И. Гензе открывается летний экскурсионный сезон. Омичи смогут посмотреть на необычные деревья – «Франкенштейн», «Тополь в юбке», «Пробковые», «Макаронные», а также березы самых разнообразных оттенков – от голубого до черного.

Экскурсии для жителей города будут проводить каждый час со среды по воскресенье. В среду и четверг дендросад для омичей будет работать с 14:00 до 18:00 часов. В пятницу, субботу и воскресенье – с 11:00 до 18:00 часов.

Для взрослых и детей старше 7 лет стоимость билета составит 150 рублей, для детей от 3 до 7 лет – 100 рублей, а для детей до 3 лет посещение парка будет бесплатным.

Самостоятельно омичи смогут погулять по парку во вторник, среду и четверг с 14:00 до 20:00, а в пятницу, субботу и воскресенье – с 11:00 до 20:00. В понедельник сад не работает.