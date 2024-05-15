Сразу же после родов девушку отвезли в БСМП № 1 на операцию.

Сразу же после родов девушку отвезли в БСМП № 1 на операцию.

Во время родов омичка получила серьезную травму лонного сочленения. Сразу же после родов ее отвезли в БСМП № 1, потому что девушке требовалась операция.

– У меня родился сын весом 4,2 кг и 58 сантиметров, хотя по УЗИ предпосылок к крупному плоду не было. А вот когда мне первый раз принесли его кормить, я поняла, что не могу встать. У меня диагностировали расхождение лобковых костей на 4 см. Мне объяснили, что при такой травме необходима операция и срочно перевели в БСМП № 1, где меня на другой день прооперировали. Еще через два дня мне разрешили вставать, сейчас я могу ходить практически без боли, – рассказала омичка Евгения.

Обычно травму лонного сочленения можно получить после падения с высоты или в результате ДТП. Роженицы получают такие травмы довольно редко. Еще при беременности у женщин происходит небольшое расхождение лобковых костей, чтобы ребенок легко мог пройти по родовым путям. Поэтому расхождение до 5 см считается нормой.

– Мы не могли допустить, чтобы молодая мама два месяца была прикована к кровати и не имела возможность взять на руки малыша, поэтому было принято решение выполнить остеосинтез, у нас есть все необходимые материалы для этого. У пациентки отличная динамика, она встала и пошла уже на второй день после операции. Сейчас ее еще наблюдают гинекологи, но уже скоро она вернется к семье, – рассказал врач – травматолог-ортопед БСМП № 1 Александр Хамов.

Медики провели омичке остеосинтез костей специальной титановой пластиной.