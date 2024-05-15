Мэр Омска поблагодарил депутатов горсовета, которые приняли решение, обязывающее застройщиков вкладываться в социальную инфраструктуру.

Мэр Омска поблагодарил депутатов горсовета, которые приняли решение, обязывающее застройщиков вкладываться в социальную инфраструктуру.

Сегодня депутаты Омского городского Совета приняли решение, согласно которому застройщики теперь должны будут вкладывать средства в социальную инфраструктуру. Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил депутатов за это решение и отметил, что условия для застройщиков являются понятными.

- Создан прозрачный механизм: строители на добровольной основе смогут заключать специальное соглашение с муниципалитетом и либо внести определенную по прозрачной формуле сумму средств в бюджет Омска, которая пойдет на возведение или реконструкцию школ и детских садов, либо возьмет на себя обязательство возвести самостоятельно такие объекты за счет своих ресурсов, - пояснил градоначальник.

Также Шелест отметил, что решение разработано с учетом опыта других регионов, где подобные соглашения действуют на протяжении ряда лет и прекрасно себя зарекомендовали. Кроме того, прокуратура постоянно говорит о том, что разрешение на строительство жилья не должно выдаваться, если в этом микрорайоне имеется дефицит социальных объектов.

- Кстати, уже сегодня по крайней мере четыре добросовест-ных застройщика готовы сделать свой вклад в развитие социальной инфраструктуры, - сообщил омский мэр.

Следует сказать, что поступающие от застройщиков деньги можно будет потратить только на строительство школ и детских садов, в том числе на условиях софинансирования из областного регионального и федерального бюджетов.