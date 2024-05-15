Потребителям экономически выгоднее установить приборы учета количества потребленной воды.

Потребителям экономически выгоднее установить приборы учета количества потребленной воды.

Собственники жилых и нежилых помещений обязаны обязаны устанавливать приборы учета воды. Такое требование было введено в 2009 году федеральным законом «Об энергосбережении». Установка приборов учета позволяет владельцам жилья платить только за реальный потребленный объем воды. Это особенно важно для тех, кто часто находится в разъездах, ездит в отпуск или просто часто отсутствует дома.

- Фактическое потребление ресурсов помогает грамотно планировать семейный бюджет и, зачастую, экономить. Сейчас для тех, кто не установил счетчики, законодательно установлены штрафные санкции в виде повышающего коэффициента. Как правило, при установке приборов учета меняется и поведение потребителей — горожане расходуют воду более экономно. Мы, как поставщик ресурса, заинтересованы в прозрачных расчетах. Обеспечить их возможно только при 100% оснащении потребителей приборами учета, - рассказала коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.

На начало текущего месяца в базу данных омского водоканала было внесено 964 069 приборов учета абонентов-физических лиц. За 6 лет омичи установили более 85 тыс. счетчиков. Приборы для учета воды имеют более короткий межповерочный интервал, нежели счетчики газа или электричества. Поэтому из-за роста количества установленных счетчиков вырастает спрос на услугу поверки. Однако для потребителя установка счетчика все равно экономически выгодна.