Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Вчера в селе Великорусском Калачинского района загорелись два жилых дома и надворные постройки. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру МЧС в 20:10. Пожар был локализован в 21:30.

К тушению огня были привлечены 9 спасателей и 2 единицы техники. В результате происшествия полностью сгорели два дома и хозпостройки на общей площади 450 кв. м. К счастью, пострадавших нет.

– По данному факту сотрудниками территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачинскому и Оконешниковскому районам проводится проверка, – отметили в ГУ МЧС России по Омской области.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в хозяйственной постройке, где нет отопления и электричества. Поэтому предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.