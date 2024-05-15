Женщине провели операцию по увеличению груди, но вскоре она столкнулась с множеством проблем.

Женщине провели операцию по увеличению груди, но вскоре она столкнулась с множеством проблем.

В суд обратилась омичка, которая потребовала от медицинского центра вернуть деньги за некачественно оказанную медицинскую услугу. Женщина рассказала, что ей провели операцию по увеличению груди, однако вскоре силикон начал вытекать из одного импланта. При этом производитель давал на них пожизненную гарантию.

Омичка обратилась в клинику и потребовала вернуть деньги за операцию, импланты и провести бесплатную процедуру по их изъятию. Однако в медицинском центре не стали удовлетворять требования женщины.

– Суд признал доводы омички обоснованными и пришел к выводу о том, что сотрудники клиники должным образом не донесли информацию до потребителя о товаре, возможных последствиях и перспективе повторных хирургических вмешательств, а также ввели в заблуждение относительно пожизненной гарантии на импланты, – рассказали судебные приставы.

Суд обязал клинику оплатить женщине компенсацию морального вреда, убытки, понесенные на извлечение изделий, судебные расходы и штраф на общую сумму 322 тыс. рублей.

Приставы наложили арест на счета центра, после чего омичка получила все положенные выплаты.