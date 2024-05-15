Не все жители Усть-Ишима хотят эвакуироваться. Но вода все прибывает, и райцентр в ближайшее время может быть отрезан от внешнего мира.

Не все жители Усть-Ишима хотят эвакуироваться. Но вода все прибывает, и райцентр в ближайшее время может быть отрезан от внешнего мира.

Вода в Усть-Ишимском районе все прибывает. Как сообщил вице-губернатор Алексей Ромахин, дорога, соединяющая Усть-Ишим и Тевриз постепенно затапливается, несмотря на то что ее пытаются укреплять. Чиновник еще раз призвал жителей Усть-Ишима покинуть райцентр и переместиться в безопасное место.

– Чтобы сохранить транспортное сообщение, на укреплении дороги работают экскаваторы и самосвалы. Силами дорожных служб региона создаются земляные насыпи, сдерживающие напор воды, – сообщил Ромахин. – Наша задача – не прервать грузовое и пассажирское сообщение с Усть-Ишимом, нашу транспортную артерию будем защищать до последнего!

Пока остается возможность, жителей Усть-Ишима увозят в другие районы. Сегодня начиная с 9 часов утра от спорткомплекса «Таежный» началась посадка в автобусы, которые будут идти в Тару, Тевриз, Знаменское и Большеречье, где есть все необходимое (постельное белье, питание, медицинская помощь). Также предусмотрен автобус до Омска.