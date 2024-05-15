Омск-Информ
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·Общество

Здание на 11 квартир признали аварийным семь лет назад. Конструкции износились на 73 %.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства при расселении аварийного дома № 25 в поселке Новостройка в Кировском округе Омска. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что чиновники нарушают права жильцов.
– Дом в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу. Физический износ конструктивных элементов здания превышает 73 %. Имеющиеся недостатки дома создают угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан, – сообщает прокуратура.
Чтобы расселить дом, состоящий из 11 квартир, прокуратура подала на чиновников иск в суд. Его рассматривают.
·Общество

Здание на 11 квартир признали аварийным семь лет назад. Конструкции износились на 73 %.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства при расселении аварийного дома № 25 в поселке Новостройка в Кировском округе Омска. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что чиновники нарушают права жильцов.
– Дом в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу. Физический износ конструктивных элементов здания превышает 73 %. Имеющиеся недостатки дома создают угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан, – сообщает прокуратура.
Чтобы расселить дом, состоящий из 11 квартир, прокуратура подала на чиновников иск в суд. Его рассматривают.