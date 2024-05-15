Омск-Информ
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·Общество

Всего до конца года в эксплуатацию будет введено 700 квартир.
В микрорайоне Новый Амур строят 5 многоквартирных домов этажностью от 8 до 10 этажей. Всего до конца года в эксплуатацию будет введено 700 квартир, общий объем сданного жилья составит более 24 тыс. кв. м.
– Сейчас в двух домах уже завершены отделочные работы и продолжается устройство фасадов. Рабочие взялись за благоустройство придомовой территории. Еще в двух домах монтируют жилые этажи из железобетонных панелей. И на одном доме строители ведут фундаментные работы, – рассказали в региональном Минстрое.
Застройщиком объекта выступает ООО Группа компаний «Стройбетон» в рамках инвестиционного проекта. Часть квартир будет передана региону для предоставления их дольщикам и льготникам.
·Общество

Всего до конца года в эксплуатацию будет введено 700 квартир.
В микрорайоне Новый Амур строят 5 многоквартирных домов этажностью от 8 до 10 этажей. Всего до конца года в эксплуатацию будет введено 700 квартир, общий объем сданного жилья составит более 24 тыс. кв. м.
– Сейчас в двух домах уже завершены отделочные работы и продолжается устройство фасадов. Рабочие взялись за благоустройство придомовой территории. Еще в двух домах монтируют жилые этажи из железобетонных панелей. И на одном доме строители ведут фундаментные работы, – рассказали в региональном Минстрое.
Застройщиком объекта выступает ООО Группа компаний «Стройбетон» в рамках инвестиционного проекта. Часть квартир будет передана региону для предоставления их дольщикам и льготникам.