Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло сегодня ночью в центре города. Обстоятельства выясняет транспортная прокуратура.

Поздним вечером, около полуночи, в Омске иномарка столкнулась с поездом. ДТП произошло на железнодорожном переезде около станции «Омск-Северный» в Центральном округе.

– Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования маневрового тепловоза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, – сообщает пресс-служба Омской транспортной прокуратуры.

О пострадавших не сообщается. Ведомство выясняет обстоятельства ДТП, а также ведет проверку законодательства в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта.

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·Происшествия

Это произошло сегодня ночью в центре города. Обстоятельства выясняет транспортная прокуратура.

Поздним вечером, около полуночи, в Омске иномарка столкнулась с поездом. ДТП произошло на железнодорожном переезде около станции «Омск-Северный» в Центральном округе.

– Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования маневрового тепловоза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, – сообщает пресс-служба Омской транспортной прокуратуры.

О пострадавших не сообщается. Ведомство выясняет обстоятельства ДТП, а также ведет проверку законодательства в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта.

1020