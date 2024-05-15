Омск-Информ
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·Спорт

Эпизод произошел во время игры сборных России и Белоруссии. Тогда игровой снаряд достался сильнейшему.

Омский «Авангард» рассказал о недавней истории, произошедшей после матча сборных России и Белоруссии 6 мая. Игрок россиян и бывший хоккеист «Авангарда» Арсений Грицюк решил подарить свою клюшку юным зрителям. Но досталось она самому старшему и сильнейшему. А самый младший сильно огорчился.

В омском хоккейном клубе решили исправить ситуацию и подарили мальчишке новую клюшку. Сделал это лично генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. Ну а сам парень также оказался воспитанником хоккейной школы «Авангарда». Он вратарь и играет за ребят 2013 года рождения.

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·Спорт

Эпизод произошел во время игры сборных России и Белоруссии. Тогда игровой снаряд достался сильнейшему.

Омский «Авангард» рассказал о недавней истории, произошедшей после матча сборных России и Белоруссии 6 мая. Игрок россиян и бывший хоккеист «Авангарда» Арсений Грицюк решил подарить свою клюшку юным зрителям. Но досталось она самому старшему и сильнейшему. А самый младший сильно огорчился.

В омском хоккейном клубе решили исправить ситуацию и подарили мальчишке новую клюшку. Сделал это лично генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. Ну а сам парень также оказался воспитанником хоккейной школы «Авангарда». Он вратарь и играет за ребят 2013 года рождения.

1323