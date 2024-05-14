Их жертвой стал бизнесмен, которому внушили, что он избранный. Мужчина продал по дешевке всю недвижимость, машину и уставный капитал своей фирмы.

Их жертвой стал бизнесмен, которому внушили, что он избранный. Мужчина продал по дешевке всю недвижимость, машину и уставный капитал своей фирмы.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении последователей школы духовного развития, которые мошенническим путем завладели имуществом предпринимателя. Он посещал эту школу и едва не оказался в психиатрической клинике.

Мужчине внушили, что он избранный, а для духовного развития необходимо избавиться от материальных ценностей. Предприниматель продал за бесценок всю недвижимость (коттедж и пять нежилых помещений в Омске и области), автомобиль BMW X5 и уставной капитал своей компании. В общей сложности он лишился около 55 млн рублей, а длительное психологическое расстройство привело к появлению у мужчины психического заболевания.

«Избранного» спасла его жена и бизнес-партнер, жившая долгое время за границей. Вернувшись в Россию, супруга подала заявление в правоохранительные органы. Расследование преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) заняло несколько лет. За это время одна из фигуранток умерла, дело в отношении другой вывело в отдельное производство, а на скамье подсудимых оказались руководитель школы духовного развития и одна из последовательниц. Оба получили по 6,5 года лишения свободы: мужчина – строго режима, женщина – общего.

Кроме того, осужденные должны будут возместить моральный и материальный ущерб пострадавшему бизнесмену.